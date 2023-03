Pd al femminile "Niente resa dei conti, andiamo avanti uniti con Emma e Alice"

"Nessuna rivoluzione nel partito" premette il segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti. Cosa che all’indomani delle primarie tra i dem è già una notizia. Tutti uniti e nessuna resa dei conti tra vincitori e vinti. "L’input che è arrivato dal nuovo segretario nazionale Elly Schlein – riprende Sacchetti – è quello di procedere uniti, senza creare fratture o mettere in discussione le realtà territoriali attuali. Dunque, per quanto ci riguarda non ci saranno modifiche e cambiamenti. Avanti così". Qualcosa sta però accadendo. Le nuove tessere timbrate dopo la vittoria di Schlein (10mila a livello nazionale), peseranno anche a Rimini. "Ad oggi non sappiamo quante sono". Altro elemento sono i futuri ingressi di Articolo Uno. Verso la fine di marzo è attesa la scelta del direttivo nazionale di Articolo uno, pronto a trasformarsi da partito politico in associazione politico-culturale. a quel pnto i sui iscritti potranno entrare nel Pd prendendo la tessera. Anche nel riminese sono attesi nuovi ingressi e si tratta di persone note. Potrebbe tornare Luciano Chicchi, mentre sono si sono incamminati sula via del Pd, Graziano Urbinati in passato segretario della Cgil, Lorenzo della Chiara, Alessandra Gori che aveva già sottoscritto il manifesto per Elly Schlein, e altri ancora. Per tutti gli ex di Articolo Uno la decisione sul futuro politico andrà presa a fine mese.

Intanto il partito democratico riminese parla sempre più al femminile. E raddoppia il proprio peso nella direzione nazionale confermando Emma Petitti e portandovi Alice Parma. Vengono così rappresentate entrambe le anime del partito, visto che Petitti ha sostenuto Schlein, mentre la sindaca Bonaccini. "Per me è un onore – dice Alice Parma -. Sono onorata. E’ importante la nomina di Bonaccini a presidente dell’assemblea. Credo che il mettere insieme innovazione ed esperienza amministrativa sia importante. L’innovazione c’è, anche generazionale". Per Emma Petitti si tratta di una riconferma, ma l’essere stata la coordinatrice della campagna in regione per Schelin, ottenendo risultati inaspettati, ne aumenta il peso specifico nel partito. "Basta con il guardarsi l’ombelico o limitarsi ad appartenere a un gruppetto, l’obiettivo è il Paese, l’Italia – dice la presidente dell’Assemblea regionale -. Si apre una nuova fase. La linea politica è chiara, i temi da affrontare anche. Si riparte con un Pd credibile". Ne è sicuro anche Sacchetti: "Ci sono tutte le basi per costruire davvero qualcosa di nuovo".

Andrea Oliva