Pd all’attacco:: "Ceccarelli contro il sindaco"

"Ceccarelli e soci sono usciti allo scoperto. Erano settimane che si vociferava, e non erano pochi quelli che pensavano al solito giochino delle parti. Sembra proprio non sia così". Il commento alla notizia dell’incontro di venerdì al Palazzo del Turismo compare sul sito LaBim, uno degli strumenti che il Pd locale ha messo a punto per la campagna elettorale che porterà alle elezioni amministrative di primavera. L’intervento viene immediatamente ripostato dal candidato sindaco del Pd, Francesco Chiaiese. Incontro di venerdì, prosegue l’organo del Pd, "con Giovanardi a fare gli onori di casa e Medri a supportare, torna in gioco l’ex sindaco Enzo Ceccarelli con il suo entourage. E non le mandano a dire".

"La giunta Giorgetti è al centro dell’attenzione per questioni di non poco conto: poca attenzione alle imprese turistiche scelte sbagliate come la scuola dietro la Coop (quella che sarà realizzata al posto del centro ex Maf, ndr) troppa arroganza e poco ascolto". "Sembra il programma strategico di una forza d’opposizione – osservano dal fronte Pd –. A questo punto gli interrogativi sono tanti e chi pensa di avere una risposta certa rischia di andare fuori rotta. Il ribaltamento di peso fra Forza Italia (partito del sindaco) e Fratelli d’Italia (da poco più di nulla a prima forza) ha già di per sé sollevato problemi non da poco nella coalizione. Ora Enzo Ceccarelli, scottato dall’amara esperienza della competizione riminese del 2021 (dove è stato candidato sindaco, sconfitto sonoramente da Jamil Sadegholvaad, ndr) torna in patria per combattere il suo nemico, sindaco di oggi e suo assessore di fiducia di ieri". Poi la questione, spinosissima, del possibile candidato: "Sarà Ceccarelli a mettersi in gioco in prima persona o riusciranno a convincere Giovanardi?".

L’ex assessore, tirato per la camicia da più parti, sinora non ha dato la propria disponibilità a candidarsi, almeno ufficialmente. "Intanto i promotori dell’incontro (Obiettivo Comune, presieduto da Gianni Giovanardi, e Noi ci siamo per Bim di Marco Casadei) pubblicano una nota dove evidenziano la buona partecipazione. In poche righe si leggono insistentemente i termini ascolto (3 volte) e confronto (3 volte). Non si fa peccato pensare che, implicitamente, sia una critica rivolta a chi siede al secondo piano di piazza del Popolo. Si tratta solo di alzare la posta in vista della spartizione dei ruoli? Vedremo. Comunque vada, la partita è già iniziata … rien ne va plus".

Mario Gradara