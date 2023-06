PD Bellaria, "Non ci hanno visti arrivare". Elettori chiedono spiegazioni

"Non ci hanno visti arrivare". Chissà, forse la tattica del Pd di Bellaria ricalca l’ormai celebre frase pronunciata da Elly Schlein, quando a sorpresa ha sbaragliato Stefano Bonaccini alla corsa per la segreteria nazionale. Senza scomodare ‘Chi l’ha visto’, sono leciti i dubbi degli elettori che si chiedono i motivi di una simile mancanza di incisività sui temi caldi della città. Superfluo ricordare che il Pci-Pds-Ds oggi Pd ha governato la città per mezzo secolo. Anche per questo stupisce ancora di più l’attuale ‘latitanza’, a meno di un anno dalle elezioni. La democrazia, anche in sede locale, ha bisogno di tutte le voci. Pd, se ci sei...

Mario Gradara