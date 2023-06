Pd: "Denunciamo alla procura i responsabili degli errori"

"Siamo pronti a denunciare i responsabili degli errori che hanno portato il Tar ad annullare le elezioni". Riziero Santi, segretario del Partito democratico, incontrerà gli avvocati nella giornata di domani. "Vogliamo chiarezza". Il Pd va oltre alla battaglia che si sta scatenando negli ultimi giorni sui social dove alle accuse di brogli il consigliere Marco De Pascale ha già detto che presenterà querela. "Quanto sta accadendo sui social andrà perseguito e arriveranno querele perché non è possibile sentire certe accuse, visto che il Tar non ha annullato le elezioni per brogli, questo non esiste". Inviato il messaggio a chi ha da subito scatenato la macchina del fango, il Pd intende tuttavia aprire una nuova fase giudiziaria con ben altri risvolti. "Vogliamo sapere quali sono precisamente le violazioni rilevate dal Tar, nome e cognome di chi le ha commesse, se sono semplici errori degli operatori dei seggi, oppure se c’è il dolo e da parte di chi".

Lo scontro politico si sposta nelle aule dei tribunali. Il Pd è deciso a presentarsi in procura "perché l’amministrazione uscente va considerata parte lesa di questa vicenda". Dunque si guarda agli errori che hanno infine portato i giudici della seconda sezione del Tar ad annullare il voto e non solo i risultati delle sezioni nelle quali sono state riscontrate irregolarità. Secondo i rilievi citati dai giudici, in 12 delle 21 sezioni in cui sono state fatte verifiche sono emersi errori. Errori e non brogli. Resta il fatto che dopo appena un anno l’amministrazione se ne a va a casa (mentre ricorre al Consiglio di Stato) "lasciando la città nell’incertezza - riprende Santi -. Questa situazione non può passare senza che si richieda una operazione verità su quanto accaduto. Vogliamo conoscere i nomi dei responsabili chiedendo verifiche sulla macchina organizzativa delle elezioni, dalla ex sindaca fino ad arrivare ai presidenti di seggio e agli scrutatori, perché è ormai acclarato che in alcune situazioni vi sono stati pasticci. I responsabili rispondano dell’annullamento del voto". Dalle parole di Santi già si capisce quale sarà uno dei cavalli di battaglia della prossima campagna elettorale, sempre che il Consiglio di Stato non ribalti la sentenza del Tar. "Andremo piazza per piazza per spiegare come sono andate le cose e chi sono i responsabili".

Intanto nel centrodestra già si guarda alle future elezioni. Le manovre sono iniziate e si stanno facendo avanti i pretendenti per sfidare il centrosinistra uscente. Fratelli d’Italia farà pesare i voti ottenuti alle politiche quando ha eletto due parlamentari locali. Inoltre, essendo la prima forza del Paese non subirà diktat romani sui candidati come accaduto in passato. Tra le sue sfila potrebbe scaldarsi la new entry Giulio Mignani. Nel frattempo qualcuno si chiede come si muoverà Renata Tosi. Una legislatura, seppur breve, è passata e potrebbe ricandidarsi a sindaco.

Andrea Oliva