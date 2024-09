Pd nel caos, si tratta sui candidati. Ecco i favoriti per le regionali

Chi ci capisce qualcosa del Pd riminese merita la medaglia. La scelta dei candidati alle regionali va avanti tra polemiche, votazioni a scrutinio segreto, i video chiesti agli aspiranti candidati in stile Grande fratello. Il caos è soprattutto nei circoli Pd della città di Rimini. Ciascuno ha scelto un percorso diverso. Nei circoli di Rimini sud giovedì si è andati al voto: Nadia Rossi ne ha ricevuti 45, Edoardo Carminucci 18, Emma Petitti 17, uno per Giacomo Gnoli, zero per Giovanni Casadei, qualcuno ha fatto anche il nome di Gianfranco Pacassoni (8 le preferenze). Domani si vota anche al circolo di Torre Pedrera e Viserbella. In alcuni dei 14 circoli riminesi sono state imboccate strade diverse. Neanche Fiorella Zangari, segretaria comunale del Pd a Rimini, ormai non ci si raccapezza. La situazione è diversa nei circoli della zona sud della provincia, che hanno chiesto e ottenuto di poter esprimere uno dei quattro candidati alle regionali: il prescelto è Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale di Riccione. Nella zona nord della provincia, a cui spetta la scelta di un candidato, la favorita resta Alice Parma, ex sindaca di Santarcangelo. Ma anche qui le consultazioni non sono finite, e da Bellaria spingono per Andrea Silvagni.

Due dei quattro candidati saranno scelti dai circoli Pd di Rimini. I nomi sul tavolo, stando alle indicazioni e ai voti degli iscritti finora, sono Petitti, Rossi, Carminucci, Gnoli, Casadei. "Domani con i segretari dei circoli di Rimini farò il punto sulle candidature", spiega la Zangari. Poi tutti i nomi (inclusi quelli indicati dai circoli delle zone nord e sud della provincia) "saranno al vaglio del coordinamento provinciale. Il resto delle polemiche troverà spazio nella direzione provinciale del 16 settembre, quando avverrà la scelta definitiva dei nomi". Le ’manovre’ e le trattative in corso tra le varie correnti del Pd riminese fanno pensare che, alla fine, i nomi che il segretario provinciale dimissionario Filippo Sacchetti (nella foto) presenterà alla direzione del 16 settembre saranno quelli di Petitti, Parma, Gobbi e Carminucci.

Manuel Spadazzi