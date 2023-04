Pd, progetti per donne e giovani "Rimini è un esempio per l’Italia"

"Dopo le primarie che hanno scelto Elly Schlein come segretaria il Pd è riuscito ad imporsi nel dibattito pubblico come forza di riferimento per definire una proposta di Governo chiara e alternativa alla destra". Lo dice Emma Petitti, presidente dell’assemblea legiglativa dell’Emilia Romagna. "Siamo consapevoli che la posta in gioco è alta. Occorre difendere il potere di acquisto degli italiani e migliorare allo stesso tempo i salari e le pensioni, così da sostenere la nostra economia in ripresa. E poi ci sono battaglie storiche della nostra società, come quelle per la sanità pubblica, la scuola, la giustizia, l’ambiente, i diritti sociali e civili".

E con gli alleati?

"La Schlein ha chiuso la stagione delle larghe intese. Siamo tornati in uno schema bipolare".

E come si tiene insieme l’alleanza?

"Sulle priorità per il Paese. Sul fronte ambientale dobbiamo tenere assieme la necessità di difendere il settore manifatturiero con l’opportunità di programmare la transizione ecologica e digitale delle imprese italiane. E poi lavoro, che deve essere la nostra ossessione. Qualificare il lavoro e puntare alle garanzie offerte dagli ammortizzatori sociali dentro la transizione spinta dalla tassonomia europea per tenere assieme questione climatica e sviluppo. E poi la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario proposta dalla Schlein che permette di spingere una riflessione sulla conciliazione tra tempi e spazi di vita privata e di lavoro. E poi siamo molto preoccupati per le risorse del Pnrr".

Perché?

"Dobbiamo chiedere che gli obiettivi non siano traditi. Il Pnrr e’ una battaglia su cui chiamare in causa tutte le forze politiche di opposizione, a vario titolo protagoniste del lavoro fatto in Europa in questi anni, su cui costruire un campo di alleanze largo. Non possiamo perdere questa occasione".

Come si festeggia il 25 aprile?

"E’ una festa che unisce tutti gli italiani, e su cui non sono tollerabili zone d’ombra. Lo è a maggiore ragione oggi".

In Italia si fanno sempre meno figli, come mai?

"L’Italia ha certamente un problema di denatalità. Per favorire le nascite non bastano però incentivi una tantum, ma servono più servizi e una prospettiva solida di welfare. Rimini sta dando un esempio concreto da seguire, come i nidi gratuiti".

I giovani si allontanano dalla politica, si può rimediare?

"I democratici devono distinguersi riconquistando alla partecipazione e al voto sia il ceto medio sia l’ampia classe dei lavoratori e soprattutto quelli precari e discontinui molti dei quali sono giovanissimi. Due dati su tutti; le primarie hanno portato ovunque, anche a Rimini, nuovi iscritti al PD, di questi le donne rappresentano il 45% circa. Tanti giovani sono entrati nella assemblea nazionale, un cambiamento sostanziale e non solo dichiarato. La generazione dei giovani dai 15 ai 29 anni pagherà maggiormente le conseguenze di come si affronteranno questi temi, ed è giusto che siano anche loro, oggi, a partecipare alle scelte sul loro futuro. Serve una politica concentrata sulle generazioni e non sulle dichiarazioni quotidiane".

Il nodo concessioni?

"Una sfida anche per il nostro turismo costiero vista l’accelerazione data dalla Corte di Giustizia Europea sulle concessioni balneari dicendo che non possono essere più rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente come stabilito dalle norme europee sulla concorrenza".