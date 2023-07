PD Rimini, Sì alle pale eoliche in mare, ma senza dimenticare l'impatto sull'ambiente

Ben vengano le pale eoliche in mare, sottolinea il Pd riminese dopo le osservazioni presentate dal Comune alle controdeduzioni di Energia Wind 2020, depositate al ministero dell’Ambiente. "Riaffermiamo – dicono la segretaria Fiorella Zangari ed Elia Ricciotti, responsabile per l’ambiente – l’urgenza nell’affrontare l’emergenza climatica, promuovendo la transizione ecologica. L’installazione dell’impianto eolico in mare davanti alla nostra costa rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare la crisi climatica, e una soluzione promettente per la produzione di energia pulita".

Tutto questo "con la consapevolezza – continuano dal Pd – di alcune sfide da affrontare: l’impatto sull’ambiente marino, l’interferenza con altre attività umane, come la pesca, l’agricoltura o il turismo". Passino le pale insomma, ma vi sono ancora elementi da mettere a punto, dicono dal Pd. "Accogliamo con favore il parere favorevole dato dall’amministrazione al nuovo progetto che Energia Wind ha presentato al ministero dell’Ambiente. Anche le compensazioni richieste alla società esecutrice vanno nella direzione di garantire una transizione ecologica globale e socialmente equa. Dobbiamo agire subito, senza se e senza ma. Rallentare sul fronte della transizione ambientale, o peggio ancora fermarsi, non è un’opzione. Perché significherebbe accettare impotenti l’aumento di catastrofi ambientali, come quelle a cui stiamo assistendo in tante aree del nostro Paese e che stiamo vivendo tragicamente anche nella nostra Regione".

Ma c’è chi la pensa diversamente. Il comitato di cittadini riccionesi ‘Difendiamo l’orizzonte’ ha scritto al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. "Per Riccione – scrivono – è comprensibile come la linea di orizzonte antistante la costa sia fondamentale importanza per la nostra economia assumendo un valore che sicuramente è decisivo più che in altre località costiere. Ribadiamo la nostra contrarietà a qualsiasi progetto ubicato a meno di 30 miglia dalla costa (Energia Wind prevede una distanza di almeno 12 miglia, ndr). Avvertiamo il dovere etico e morale di dover difendere attraverso la salvaguardia del nostro orizzonte la nostra cultura, fatta di mare e accoglienza".

Per questo il comitato chiede al ministero "di prendere in considerazione, tra le altre, anche le considerazioni provenienti dai comuni cittadini che sentono l’esigenza di avversare interessi economici abnormi che non tengono conto dell’ambiente, del lavoro, dell’inventiva e dei valori che hanno fatto grande e reso famosa Riccione".