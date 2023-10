Pd, salario minimo: "Modello per il futuro"

Si conclude oggi a Rimini la Festa Dems. Dalle 10 al cinema Fulgor l’incontro con Emma Petitti, presidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna, Andrea Orlando, deputato Pd, e gli interventi in collegamento di Elly Schlein, segretaria nazionale e da Kiev Peppe Provenzano, deputato, responsabile Esteri Pd, presidente Dems. Ieri la seconda giornata della Festa si è aperta con un dibattito intitolato Per l’Italia di domani al quale ha partecipato, tra gli altri, l’ex ministro della sanità, Roberto Speranza. "Il salario minimo è stato il modello di quello che bisognerebbe fare", per costruire l’alternativa all’attuale governo, "perché abbiamo unito le nostre forze a partire da una cosa concreta che riguarda milioni di persone e che incrocia un consenso diffusissimo", ha detto Speranza. "Penso che dobbiamo fare la stessa operazione, un passo alla volta, su tutte le grandi questioni strategiche di questo paese, come la sanità, l’istruzione, la formazione. Poi ci sono le questioni ambientali, lo sviluppo. Penso che questo sia il lavoro che dobbiamo fare. Difficile, faticoso, ma l’unico lavoro possibile che consentirà, in questa fase di transizione con un governo in difficoltà e con un credito ancora piuttosto marginale nell’opinione pubblica e soprattutto nei media sulla proposta alternativa, di qualificare una proposta di merito all’altezza", ha concluso Speranza. Nel pomeriggio, dopo l’assemblea nazionale Dems, si è svolto il dibattito Partito e organizzazione. Un nuovo modello per le sfide di oggi (ieri ricorreva tra l’altro il 16esimo anniversario della fondazione del Pd) e i focus sulla parità di genere con la presentazione di Rimini per la cultura di parità di genere e il confronto Donne e potere, un altro genere di leadership: lavoro e diritti per tutte e tutti. Seduto sulle poltrone del cinema Fulgor, anche l’ex ministro del lavoro, Andrea Orlando. "Vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, dare un contributo alla crescita, al rafforzamento, alla cultura politica del Pd. Abbiamo vinto una battaglia perché credo che l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito sia stato il frutto anche del nostro contributo e questa battaglia ha consentito di riposizionare il Pd, avvicinandolo a temi fondamentali in questo momento come il lavoro e la lotta alle diseguaglianze. Oggi c’è bisogno, credo, di dare un partito adeguato a questi obiettivi".