Pd verso il congresso. Si cerca l’accordo

Ultime ore per cercare di raggiungere un accordo. In caso contrario, sarà scontro al congresso tra le varie anime del Pd di Santarcangelo. Entro oggi vanno depositate le candidature per la segreteria comunale, e a poche ore dalla scadenza la strada resta tutta in salita. Non vuole parlare per ora Paola Donini (nella foto), attuale segreteria comunale Pd di Santarcangelo, e decisa a ricandidarsi. Vuole aspettare la giornata di oggi, sperando che in queste ore la situazione si sblocchi e si arrivi a un accordo, evitando spaccature. Che avrebbero del clamoroso, considerando che il sindaco di Santarcangelo è Filippo Sacchetti, è stato dal dicembre 2018 a oggi segretario provinciale dei dem e ha lavorato, in queste settimane, per ricucire strappi e raggiungere larghe intese in vista del congresso. Dai vertici Pd di Roma e Bologna, la linea imposta è quella: evitare che i congressi si trasformino in rese dei conti e cercare di arrivare, laddove possibile, a candidature unitarie e condivise. Rimini ci è riuscita. A Santarcangelo sono ancora piuttosto indietro. A Paola Donini rimproverano di non aver convocato riunioni o assemblee prima del congresso, per discutere delle candidature. Più in generale, secondo l’ala più a sinistra del Pd, Donini (che fa parte invece dell’area progressista) vorrebbe ricandidarsi senza prima un vero confronto. Come andrà a finire? Lo scopriremo oggi, il giorno in cui vanno consegnate le candidature. A Santarcangelo il congresso partirà il 3 giugno.