Pedalata ecologica, musica e teatro. Così Rimini festeggia la Liberazione

Inizia il conto alla rovescia per l’80esimo anniversario della Liberazione italiana. Una serie di appuntamenti divisi tra pedalate ecologiche, musica, teatro, presentazione di libri e incontri culturali, con al centro la cerimonia del 25 aprile alle 9.45 al parco Cervi. Da lì, dopo aver deposto una corona al monumento della Resistenza, partirà un corteo fino a piazza Cavour. La ricca settimana di eventi partirà domani alle 17 in Cineteca con le ‘Conversazioni riminesi’: la terza edizione della rassegna quest’anno è dedicata alla guerra in città, dal titolo ‘Artisti in guerra a Rimini’, a cura di Maurizio Castelvetro. "Siamo arrivati al punto centrale di un percorso iniziato due anni fa – spiega l’assessora Francesca Mattei –. Ci siamo chiesti cosa significasse celebrare la Liberazione 80 anni dopo, con le testimonianze dirette che piano piano vanno a svanire per questioni generazionali. Per questo motivo abbiamo voluto lavorare attraverso strumenti che fossero alla portata dei più giovani, anche grazie all’aiuto di tanti attori che hanno collaborato insieme. Parlare con i ragazzi serve ad educare alla pace, un concetto che non deve essere astratto, ma pieno di un significato guadagnato, anche grazie alla Costituzione".

Gli eventi di anticipazione continuano martedì 22 alle 17 con una ‘Canzone per la Resistenza’, di nuovo alla Cineteca. La voce sarà quella di Sara Jane Ghiotti, apripista per un pomeriggio dedicato alla presentazione di libri, in dialogo con Lidia Maggioli e Daniele Susini. Il giorno seguente ci si sposta invece in via Clodia per la collocazione della pietra d’inciampo, in ricordo di Walter Ghelfi, recluso nel campo di concentramento di Fossoli e poi fucilato. Alle 17 va in scena invece la presentazione di ‘Passi e ripassi’ in biblioteca. La giornata di giovedì 24 sarà invece dedicata agli operai con la cerimonia dei lavoratori delle officine di Trenitalia in via Tripoli. Dalle 17 si ritorna in Cineteca per un pomeriggio dedicato alla presentazione del portale ‘A passo di Liberazione’ e del libro ‘Linea Gotica’. Oltre alla celebrazione presieduta dal sindaco e dalla autorità, il 25 aprile alle 9.30 partirà anche la ‘Rimininbici’, la pedalata ecologica in partenza dal piazzale davanti al Settebello. Alle 14, poi, ci sarà la deposizione di fiori alle targhe a partigiani e antifascisti. La sera ci si sposta tutti al Galli perché alle 21 va in scena ‘Il Duce delinquente’, lo spettacolo con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Spazio anche alla musica con ‘Balla la liberazione’, il 25, 26 e 27 alla sera di via Galliano. Una tre giorni di musica e incontri a cura della cooperativa Cento fiori, con il concerto clou nel giorno della Liberazione dei Bandabardò.

Federico Tommasini