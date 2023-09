Pediatra, il Pd accusa Zanchini Ma lui non ci sta: "Querelo"

"Conflitto di interessi di Zanchini sulla questione del pediatra a Novafeltria": a scriverlo è Giorgio Ricci, segretario del circolo del Pd, con una nota in cui denuncia l’"immobilismo da mesi" della giunta per quanto concerne la cronica carenza del pediatra in Alta Valmarecchia. L’opposizione, insomma, adesso ci va giù col carico da novanta e non le manda a dire. "Con grande sconcerto – si legge nella nota – apprendiamo che, a partire da settembre, il medico pediatra Aldo Metalli prenderà servizio presso la Domus Medica, struttura privata di proprietà della famiglia Zanchini". Il sindaco è "inadatto al suo ruolo", aggiunge il Pd. "È evidente come ci sia un conflitto d’interessi grande come una casa che coinvolge il sindaco Zanchini. Un conflitto d’interessi che lo rende inadatto al suo ruolo, in questa fase storica in cui si dovrebbe difendere la sanità pubblica, in drammatica crisi". "I suoi interventi in difesa dell’Ospedale Sacra Famiglia – prosegue Ricci – risultano sempre tardivi e mai troppo convinti. "Il nostro è considerato un ambito poco appetibile" ebbe a dichiarare (Zanchini, ndr) dopo l’ennesimo bando andato deserto per individuare un pediatra in Alta Valmarecchia. E ancora: "Come può chi ha interessi economici di famiglia in centri medici privati difendere efficacemente e con il dovuto vigore la sanità pubblica?". Non è tuttavia tardata ad arrivare la risposta irata di Zanchini: "La replica la farò fare dai carabinieri, querelo il Pd per diffamazione e risponderò punto per punto alle false accuse di questo Pd che mi attacca sul personale non trovando altri argomenti".

Andrea G. Cammarata