Pediatri e farmacisti somministrano sciroppo di teatro

Pediatri e farmacisti della Valmarecchia somministrano, ai bambini, sciroppo di teatro. L’iniziativa coinvolge il teatro Sociale di Novafeltria. Potranno consegnare ai bambini (dai 4 agli 8 anni) una ricetta, illustrata da Matteo Pagani, che contiene un voucher per andare a teatro a 2 euro. "La cultura è centrale per il benessere _ dicono dall’amministrazione di Novafeltria _ non solo quelle fragili, il teatro può dare un contenuto importante. Gli effetti del Covid sui bambini sono stati pesanti, serve riavvicinarli al mondo della cultura". Si parte il 15 gennaio con il primo spettacolo del Teatro Gioco Vita.