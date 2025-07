Pedina e perseguita la ex. Stalker recidivo a giudizio

Una vera e propria ossessione, materializzata in una sequela di atti persecutori come pedinamenti e continue telefonate al cellulare della vittima. Un corollario di condotte di cui è ora accusato un 39enne riccionese indagato per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, difesa dall’avvocato Sara Arduini, dello Studio legale Caroli, per cui nei giorni scorsi il gip Raffaele Deflorio ha disposto il giudizio immediato. Questo l’epilogo di un presunto castello di persecuzioni che il 39enne, difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, avrebbe messo in piedi contro la propria ex fidanzata, portata nel corso di anni di relazione anche a dover limitare le proprie frequentazioni ed amicizie, nonché cambiare i propri stili di vita.

Nello specifico, come emerso dalle indagini condotte dalla polizia di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, le persecuzioni del 39enne si sarebbero intensificate da dopo la sua scarcerazione a metà gennaio 2025 (l’uomo era finito ai Casetti per un altro reato in materia di traffico di sostanze stupefacenti). Una volta fuori, infatti, il 39enne non avrebbe atteso molto prima di riprendere le condotte persecutorie che, stando a quanto denunciato dalla vittima di 41 anni, l’uomo aveva messo in atto già da prima, da quando i due avevano una relazione sentimentale.

L’indagato infatti tempestava, secondo le accuse, la ex compagna di telefonate a tutte le ore del giorno e della notte e, a metà marzo, avrebbe anche intensificato i propri comportamenti persecutori recandosi tutti i giorni davanti all’abitazione della donna suonando il campanello o entrando nel condominio sino a raggiungere la porte dell’appartamento della ex. Allo stesso modo, il 39enne si sarebbe presentato più volte sul posto di lavoro della donna per supplicarla di tornare insieme e poi, davanti al rifiuto della 41enne, cominciando a insultarla accusandola di "andare con tutti" e di avere diverse altre relazioni amorose. Questo sino al culmine dell’incubo, avvenuto lo scorso 17 marzo quando il 39enne si sarebbe presentato a casa della vittima e mostrando un atteggiamento aggressivo costringendo la donna a ricorrere allo spray al peperoncino per allontanarlo dopo avere chiamato le forze dell’ordine. E’ stato a questo punto però che il 39enne, vedendo sopraggiungere gli agenti della questura, avrebbe poi chiamato al telefono la ex per farsi passare uno dei poliziotti intervenuti e accusare quest’ultimo di essere l’ennesimo amante dalla donna. Oltre a sfidarlo "da uomo a uomo" invitando l’agente a scontrarsi sotto la casa della ex fidanzata. Dietro a questa promessa, è stato così che il 39enne è in effetti tornato sui propri passi nei pressi del condominio in cui vive la vittima e, anziché il duello sperato, ha trovato di nuovo le manette venendo arrestato per atti persecutori. Accusa di cui, a seguito di due denunce presentate dalla 41enne, ora l’uomo dovrà rispondere in sede di giudizio immediato.