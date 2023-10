Pedinava in auto una donna, 49enne in manette. Maxi controlli dei carabinieri: arresti e denunce

Sono stati giorni frenetici quelli appena trascorsi per i carabinieri della compagnia di Riccione, che nel contrastare la criminalità predatoria e reati connessi allo spaccio di droga hanno provveduto a quattro arresti e ad altrettante denunce. Nello specifico, i carabinieri hanno arrestato un 22enne che risultava essere evaso dalla propria casa a Rimini dove si trovava in detenzione domiciliare. Il giovane pizzicato sulla strada per Riccione è stato processato per direttissima dopo la convalida dell’arresto. Manette anche per un 49enne dell’est Europa colto in flagranza mentre si avvicinava a una donna da cui aveva l’obbligo di tenersi a distanza, quando invece veniva notato pedinarla a bordo della propria auto a Morciano. Arrestato anche un 23enne destinatario di un aggravamento di misura a seguito di numerose violazioni della restrizione a suo carico per reati di spaccio di stupefacenti. Infine, è stato arrestato anche un 49enne in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati legati sempre allo spaccio e alle armi a Misano. Denunciato è stato invece un 29enne straniero sorpreso alla guida di un’auto nonostante avesse la patente sospesa. Così come denunciati sono stati altri tre automobilisti risultati positivi all’alcol test.