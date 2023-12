Pedini Amati in missione dal Papa

Da Papa Francesco per raccontare il Cammino del Santo Marino. L’Itinerario, inaugurato lo scorso aprile e divenuto subito meta di pellegrini e turisti, è nato da un’iniziativa della segreteria di Stato al Turismo in sinergia alla Diocesi di San Marino-Montefeltro. Un cammino che parte da Rimini e raggiunge la Repubblica di San Marino attraverso San Leo, Pennabilli e numerose località dell’area del Montefeltro note per il loro valore religioso, storico, culturale, naturalistico e paesaggistico. Il progetto rientra nella valorizzazione della Repubblica di San Marino come meta di turismo religioso per quei pellegrini alla ricerca di territori caratterizzati dal loro valore sacro.

La piccola Repubblica è considerata, per la sua storia legata al Santo, meta di pellegrinaggi e di preghiera, ma non era mai stato codificato un itinerario pre-tracciato che valorizzasse l’essenza di un cammino da percorrere che attraversasse aree verdi, portasse alla visita di chiese e monasteri dall’assoluto valore artistico, di musei e centri storici universalmente riconosciuti, palazzi, monumenti, opere d’arte, paesaggi con viste senza eguali e panorami mozzafiato. Il Cammino del Santo Marino, così, oggi sarà presentato al Santo padre al termine dell’udienza generale prevista nella Sala Paolo VI.

Dal Titano arriveranno in Vticano il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, l’ambasciatrice della Repubblica di San Marino in Vaticano Alessandra Albertini, una delegazione della segreteria di Stato al Turismo, una delegazione della Diocesi San Marino-Montefeltro e alcuni dei ’camminatori’ che hanno tracciato il percorso. "Il rapporto di grande collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro – ha daccontato il ministro Pedini Amati nel giorno della presentazione del cammino ai Capitani Reggenti – ha portato alla firma di un protocollo d’intesa e alla costituzione di un tavolo di coordinamento chiamato a lavorare non solo sugli itinerari e sui pellegrinaggi, ma su tutte quelle iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei riti sacri, delle feste e delle tradizioni religiose. E proprio come in un pellegrinaggio, raggiunto l’obiettivo di inaugurare il Cammino del Santo Marino, riverseremo il nostro impegno su ulteriori progetti, come il Cammino del Titano, il Cammino del Beato Amato, il Cammino dei 5 Santi e il più noto Cammino di San Francesco.