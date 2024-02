Pedini Amati nel regno delle Winx

Un ministro nel regno delle Winx. Trasferta marchigiana per il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati che nei giorni scorsi ha visitato la sede di Loreto di ‘Rainbow’, il gruppo imprenditoriale leader nel settore dell’intrattenimento e dell’animazione, tra le principali realtà al mondo per la creazione e la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, sviluppo di programmi di licensing, progetti editoriali e produzione di merchandising.

L’azienda marchigiana è nota in tutto il mondo per marchi quali ‘Winx’ e ‘44 gatti’. A Rainbow fa anche capo la casa di produzione cinematografica Colorado. Ad accogliere il segretario di Stato Federico Pedini Amati, nelle Marche è stato il presidente e Ceo di Rainbow Iginio Straffi, visionario fondatore dell’azienda. Presente durante la visita nell’azienda di Loreto anche l’assessore per il Turismo e la Cultura del comune di Loreto, Francesca Carli. Chissa che non possa nascere un’altra bella collaborazione.