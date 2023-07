Pedini Amati: "Scoprirò il mandante politco"

La politica fa quadrato attorno al segretario di Stato, Federico Pedini Amati che nei giorni scorsi in Consiglio grande e generale ha raccontato la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Il ministro sammarinese, indagato per lesioni colpose dalla Procura di Lucca, si è detto assolutamente estraneo ai fatti che a lui vengono contestati. "Tutta la mia vicinanza al Segretario – dice Iro Belluzzi di Libera – Io credo a quello che ha affermato, che è estraneo ai fatti e quello che sta capitando al paese. In modo diverso, mi sono trovato coinvolto in una situazione altrettanto brutta e drammatica, per fortuna la magistratura ha agito in modo rapido considerandomi estraneo, ma i mandanti non sono usciti fuori. Così si aprono percorsi che distruggono chi ne è colpito e i suoi familiari e amici".

Di mandanti ha parlato anche Pedini Amati in Consiglio. "Scoprirò il mandante politico e presenterò denuncia per calunnia". Così si aprono percorsi che distruggono chi ne è colpito e i suoi familiari e amici". "Al Segretario Pedini – dice Alessandro Bevitori di Libera – va riconosciuto che è venuto in aula e ci a messo a conoscenza di un procedimento che lo riguarda e non era un gesto scontato. Chiaro che questa cosa lascia aperta più di una preoccupazione". Sulla stessa linea Matteo Rossi di Npr, lo stesso partito del ministro. "E’ stata una legislatura sfortunata per alcuni componenti di Npr – ricorda – chi prima, chi dopo, è stato colpito da fatti che hanno avuto ripercussioni giudiziarie. Sarà ricordata per noi come la legislatura della lettera anonima e delle sfilate in tribunale. Quanto è debole e precaria la condizione a San Marino di una persona che fa politica? E’ ora che si rifletta in aula delle tutele che il politico deve avere e ce sono previste in tutti gli ordinamenti del mondo". Critico Alessandro Rossi del Gruppo misto. "Ritengo il Segretario abbia sbagliato – dice – a portare questo tema in questo modo. Federico, sei mio amico, ma in aula non si possono portare situazioni che coinvolgono anche entità giuridiche di un altro Paese, creano difficoltà nelle relazioni politiche e imbarazzo nell’intera classe politica. Se c’è una notizia di questo tipo, si dice ’è successa questa cosa, mi difenderò nelle sedi opportune’. Non ‘c’è un complotto politico’, se è vero va dimostrato, ma così non si riverbera solo a San Marino, ma anche in un altro Paese".