Pedofilia su Internet: "File scaricati per errore"

"Mi vergogno per quello che ho fatto, è stato un grosso errore, sono caduto in una trappola in Rete e poi ci sono rimasto invischiato". E’ questo, in estrema sintesi, il ‘succo’ della spiegazione fornita al giudice delle indagine preliminari dal 27enne riminese finito in carcere nell’ambito di un’operazione contro la diffusione di materiale pedopornografico coordinata dalla procura del tribunale di Bologna. Sullo smartphone che il ragazzo ha consegnato di sua spontanea volontà agli agenti della polizia postale e delle comunicazione, è stata rinvenuta una vera e propria galleria degli orrori, contenente 600 video e una quarantina di immagini ritraenti minorenni in situazioni sessualmente esplicite. Veri e propri abusi, perpetrati da persone adulte nei confronti di bambine e bambini a volte poco più che neonati. Alcune delle vittime ritratte nei filmati e nelle immagini, stando alla ricostruzione compiuta dagli inquirenti, avrebbe infatti a malapena un anno. Oltre allo smartphone, gli agenti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica hanno sequestrato anche un computer portatile, un hard disk e una penna Usb che sono state affidate ad un perito informatico per un’analisi approfondita. Ieri, alla presenza del suo avvocato di fiducia, Liana Lotti, il 27enne è comparso per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Rimini di fronte al quale ha potuto fornire la sua versione dei fatti e chiarire come quel materiale compromettente è finito sul suo cellulare.

L’indagato ha raccontato di aver l’abitudine di assumere stupefacenti di trascorrere nottate in solitaria navigando sul web dal cellulare. Passando da un gruppo Telegram all’altro, avrebbe inavvertitamente scaricato quelle squallide immagini con protagonisti minorenni. Anziché cancellare tutto e correre a denunciare tutto alle forze dell’ordine, avrebbe commesso l’errore di conservare il materiale. Le tracce digitali, infatti, hanno permesso agli inquirenti di arrivare fino a lui nell’ambito di una più ampia operazione coordinata dalla Dda di Bologna. Il 27enne ha comunque sottolineato di non aver mai diffuso in alcun modo quel materiale illecito e di essersi limitato ad avere una fruizione esclusivamente personale. La difesa ha chiesto per lui una misura non detentiva che gli possa eventualmente consentire di recarsi al lavoro, astenendosi comunque dall’utilizzo di internet. Il giudice si è riservato la decisione, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.