Pedone travolto da uno scooter. Elitrasportato in gravi condizioni

È stata sfiorata la tragedia ieri all’ora di pranzo sulla via Covignano all’altezza della scuola ex seminario. Lì dove intorno alle 12.40 un tranquillo pomeriggio di fine ottobre è stato squarciato dal rumore di un grave incidente che ha coinvolto un giovane minorenne di 15 anni e un cittadino di origine senegalese di 67 anni. Secondo le primissime ricostruzioni compiute sul posto dalla polizia locale di Rimini intervenuta, erano appunto le 12.40 quando il giovanissimo 15enne, riminese, a bordo del porprio scooter Scarabeo stava percorrendo la via Covignano. Contemporaneamente, all’altezza dell’attraversamento pedonale della scuola ex seminario, un 67enne senegalese stava attraversando la carreggiata pare sulle strisce pedonali. È stato proprio in questo momento che, con dinamica e cause ancora in via di accertamento, il minorenne a bordo dello Scarabeo ha però centrato in pieno e investito il pedone che attraversava. Lo schianto, anche agli occhi di un testimone, è apparso subito molto grave, con i presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto oltre alla locale si sono precipitati anche i sanitari del 118 con l’eliambulanza, a bordo della quale il 67enne senegalese dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito in condizioni di media gravità – ma non in pericolo di vita – all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Meno gravi invece le ferite riportate dal 15enne alla guida dello scooter.