Pedopornografia: oltre mille file nascosti scoperti dopo il furto di uno zaino

Rimini, 30 gennaio 2024 - Durante una perquisizione in casa, spunta un cellulare con immagini e video pedopornografiche. E' accaduto a Rimini, dove sabato scorso la squadra mobile guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili - al termine di un'indagine partita a settembre - ha dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bologna a carico di un uomo accusato di detenzione di materiale ritraente minorenni in situazioni sessualmente esplicite.

Tutto comincia durante una perquisizione nella casa del sospettato, che nei mesi scorsi si era reso responsabile del furto di uno zaino.

Durante i controlli su un tavolo è stato rinvenuto un telefono cellulare acceso e sulle icone della galleria sono state notate immagini raffiguranti alcune persone di giovanissima età compiere atti sessualmente espliciti.

Gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria hanno permesso di rinvenire a carico dell'uomo una ingente quantità di materiale pedopornografico che custodiva sia su apparecchi telefonici, che all’interno di diversi supporti informatici di cui aveva la disponibilità.

Secondo la ricostruzione, l'indagato avrebbe detenuto un totale di 1.328 files di natura pedopornografica realizzati utilizzando minori.