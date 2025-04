Pedopornografia in chat. Foto hot di una 16enne, artista finisce alla sbarra

L’incubo di ogni genitore. Trovare sul cellulare della propria figlia minorenne foto intime, inviate ad un perfetto sconosciuto. Un uomo che in qualche modo era riuscito a carpire la fiducia della ragazzina tanto da spingerla a trascorrere ore e ore davanti allo smartphone, sprofondando in quella sorta di relazione a distanza, tossica e morbosa. E’ questa la scoperta terribile fatta da un papà e da una mamma toscani, che nel 2019 avevano deciso di presentare denuncia alla polizia postale dopo aver appreso che la loro figlia 16enne - una ragazzina straniera adottata - scambiava messaggi e telefonate dai contenuti sessualmente espliciti con un uomo molto più grande e maturo di lei: un 60enne di origine siciliana, sedicente artista di strada. Quest’ultimo - oggi 66enne - deve rispondere dell’accusa di detenzione di materiale pedopornografico ed è finito a processo davanti ai giudici del Collegio di Rimini, città in cui è stato accertato il possesso delle immagini compromettenti. Il processo riminese nasce dopo l’iniziale archiviazione di un analogo procedimento giudiziario, in questo caso svoltosi in Toscana. L’imputato – che risulta irreperibile e non si è presentato alle udienze – è difeso dall’avvocato Gianluca Oddo.

Ieri mattina, in aula, sono stati ascoltati alcuni testimoni, inclusi i genitori della giovane. Questi ultimi hanno raccontato di com’era avvenuta la scoperta di quelle immagini intime. In una occasione addirittura la 16enne si era addirittura addormentata sui banchi di scuola. Un comportamento anomalo, che aveva spinto i genitori - comprensibilmente preoccupati - a indagare. Scoprendo così che loro figlia trascorreva serate e notti intere al cellulare. Ogni volta che provavano a prenderle il telefono per controllarlo, però, la minore si ribellava. Nonostante le resistenze della 16enne, alla fine papà e mamma erano riusciti a mettere le mani sul dispositivo. A quel punto, davanti ai loro occhi, si era scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora: una stanza virtuale su Internet, nella quale la minore passava ore e ore chattando con un uomo molto più grande. Le avevano così vietato di usare Internet, confiscandole lo smartphone, ma i contatti tra la studentessa e l’indagato erano proseguiti grazie ad un altro dispositivo. Addirittura, stando a quanto riferito dai familiari, lo sconosciuto sarebbe arrivato al punto di chiamare la sua vittima sul telefono di casa. Senza contare gli sms e le altre telefonate, all’insaputa dei genitori. L’uomo, stando a quanto riportato dai testimoni, aveva persino appreso delle informazioni private sul conto della famiglia, inclusa la loro residenza, facendosele rivelare direttamente dalla ragazzina, che dallo stesso imputato sarebbe stata anche ricattata. Una vicenda dai risvolti inquietanti, che alla fine ha spinto papà e mamma a rivolgersi alle forze dell’ordine.