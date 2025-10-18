Pedopornografia in chat. In aula il racconto della vittima

Nuovo passaggio delicato ieri mattina nell’aula del Collegio, dove è in corso il processo a carico di un 66enne – all’epoca dei fatti domiciliato nel Riminese– accusato di aver intrattenuto, secondo la Procura, una relazione virtuale dal contenuto esplicitamente sessuale con una ragazzina di appena sedici anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Oddo, continua a risultare irreperibile e non si è ancora presentato a nessuna delle udienze, ma il procedimento va avanti lo stesso.

Quella di ieri è stata un’udienza particolarmente significativa perché la persona offesa è stata sentita in audizione protetta, a porte chiuse. La giovane – oggi maggiorenne ma all’epoca dei fatti appena sedicenne – ha ricostruito davanti ai giudici la lunga catena di messaggi, telefonate e scambi di immagini che l’avrebbe legata all’imputato, in quella che gli inquirenti definiscono una relazione tossica e manipolatoria. Secondo quanto emerso nelle udienze precedenti, la vicenda sarebbe iniziata nel 2019, quando i genitori della ragazza – una coppia toscana che l’aveva adottata da bambina – avevano intuito che qualcosa non andava. La figlia, fino a poco tempo prima serena e spensierata, avrebbe iniziato a cambiare abitudini: serate e notti intere passate incollata al cellulare, stanchezza cronica, perfino addormentamenti improvvisi tra i banchi di scuola. Quando i genitori erano finalmente riusciti a entrare in possesso del cellulare, si sarebbero trovati davanti a una sequenza di chat, immagini intime e conversazioni esplicite con un uomo molto più grande di lei.