Pedopornografia, maxi inchiesta. Centinaia di file nascosti nei pc. Due riminesi finiscono in carcere

Un archivio dell’orrore. Una intera libreria digitale di centinaia e cantinaia di file custoditi in chiavette Usb, in pc e tablet dove tra immagini e filmati venivano riprodotte violenze e atti sessuali con minorenni, alcuni in particolare di brutale intensità. È questo il tremendo scrigno di Pandona scoperchiato da un’operazione della procura di Venezia e delegata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) contro la pedopornografia sul Web, che ha permesso di spezzare una rete intessuta tra (almeno) 28 persone, tutte arrestate. Una rete nella quale sonofiniti anche due ’riminesi’: un tunisino di 38 anni – di mestiere muratore – domiciliato in città, e un 49enne italiano residente nel riminese, difeso dagli avvocati Margot Saetta e Monica Cappellini.

Entrambi i due uomini che sono stati arrestati sul nostro territorio possedevano stando agli inquirenti una "ingente quantità" di materiale pedopornografico, che riguardava anche bambini molto piccoli, quasi neonati, e atti sessuali violenti nei loro confronti. Nello specifico, il 49enne residente in provincia sarebbe stato trovato in possesso di oltre 400 file tra foto e video a sfondo pedopornografico. Nei confronti dei due indagati riminesi è stato già convalidato l’arresto nei giorni scorsi – dopo l’interrogatorio di convalida avvenuto in carcere da parte del gip Raffaella Ceccarelli – e disposto per loro la custodia cautelare in carcere, con rigetto della richiesta degli arresti domiciliari avanzata dai difensori del 49enne italiano.

Questo il primo bilancio di un’inchiesta durata diversi mesi e che ha portato ad indagare in 38 province italiane diverse ben 51 persone (28 arrestate e altre 23 denunciate a piede libero) per la diffusione e detenzione di materiale di pedopornografia. Nel corso dell’indagine, condotta per oltre sei mesi appunto dagli agenti della Polizia postale di Venezia sotto copertura su una nota piattaforma di messaggistica, sono stati monitorati circa 130 spazi virtuali, all’interno dei quali erano presenti utenti pedofili da tutto il mondo che scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. Sulla scorta delle risultanze investigative raccolte sono stati chiesti 59 decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di altrettanti utenti residenti in Italia – tutti maschi tra i 16 e i 73 anni –, quelli residenti all’estero sono stati segnalati agli Stati interessati attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Nel corso delle operazioni sono quindi stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici, che saranno oggetto di successiva analisi forense al fine di individuare eventuali, ulteriori utenti coinvolti.

Per quanto riguarda gli indagati riminesi, il 49enne italiano reo confesso aveva già tentato in passato di intraprendere un percorso di supporto psicologico per risolvere la devianza, ma senza successo. All’esito dell’indagine infatti è emerso come l’uomo custodisse ancora oltre 400 file all’interno di chiavette Usb, che il 49enne visionava nella propria stanza di casa "senza avere mai tuttavia spostato la propria perversione al di fuori dell’ambito digitale", hanno specificato i legali dell’uomo. Sia il 49enne che il 38enne di origini tunisine ma residente a Rimini stando a quanto emerso avevano detenuto il materiale e contribuito a diffonderlo in Rete attraverso la piattaforma di messagistica smantellata dalla Postale in cui gli inquirenti hanno scoperto il traffico illecito di materiale audio-visivo a sfondo pedopornografico tra gli utenti.