Pelè in viaggio di nozze e sul campo di Riccione

(SEGUE DALLA PRIMA)

I due sposini erano ospiti nella villa dell’industriale tedesco Roland Endler, presidente onorario del Santos, la squadra brasiliana del campionissimo. Ai giornalisti che lo intervistavano Pelè, oltra a ribadire che non avrebbe mai giocato con un club italiano, raccontava di essere un grande ammiratore di Rita Pavone e che gli piaceva tanto la canzone "La pappa col pomodoro". Quel giorno, dopo colazione, il grande calciatore si concesse una breve passeggiata alla darsena. Le cronache dell’epoca raccontano che l’indomani Pelè fece un giro a San Marino, partecipando a un ricevimento organizzato in suo onore. E che il Comune di Riccione gli offrì una "caveja" (simbolo del lavoro agricolo in Romagna) d’oro e d’argento. Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè, tornò a Riccione un anno dopo nel giugno del 1967 (sempre grazie all’industriale Endler), per un’amichevole che si giocò tra Santos e Venezia. Vinsero i brasiliani 1-0. A marcare Pelè fu Sergio Santarini, difensore in prestito dal Rimini. Giocò bene, tanto che per lui si aprirono le porte della serie A (Inter e poi Roma). Chi ha visto quel giorno Pelè ricorda ancora le sue "due gambe grosse che stupivano nella figura abbastanza esile e il suo sorriso a labbra tese".

Carlo Cavriani