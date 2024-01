Pelliccioni assolto dall’accusa di truffa

Assolto perché il fatto non sussiste. Questo l’esito del processo a carico dell’imprenditore riccionese Flavio Pelliccioni (difeso dagli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi), finito alla sbarra davanti al giudice monocratico di Rimini con l’ipotesi di truffa. Assolto, insieme a lui, anche Giovanni Covino, imputato nello stesso procedimento (benché per un episodio differente da quello di Pelliccioni). L’inchiesta, almeno per quanto riguarda Pelliccioni, ruotava attorno alle trattative per il ventilato acquisto (mai andato in porto), da parte del finanziere arabo con cittadinanza inglese Mohammed Alì Turki, della sammarinese Banca Cis.

Turki, attraverso il suo avvocato Stefano Caroli, aveva presentato due denunce, una a Rimini e una sul Titano, accusando Pelliccioni e l’egiziano Mohammed Ali Ashraf di averlo raggirato, inducendolo a pagare una polizza da un milione e 150mila euro, prospettandogli l’ottenimento attraverso una società con sede in Lettonia di un grosso finanziamento (per un totale di 50 milioni di euro), mai arrivato, necessario a perfezionare l’acquisizione della banca.

Il filone sammarinese si era concluso nel 2022: il giudice Giovanni Bellucci aveva accolto la richiesta di assoluzione presentata dallo stesso procuratore del Fisco, Roberto Cesarini. Alla stessa conclusione è giunto anche il tribunale di Rimini. A prevalere la tesi dei difensori, per i quali non vi erano elementi per dimostrare l’esistenza di un legame tra i vari soggetti (Pelliccioni, la finanziaria lettone e un broker inglese che faceva da intermediario) finalizzato a compiere un raggiro ai danni di Alì Turki. Tutte le trattative sono state svolte alla presenza di un notaio e l’erogazione del finanziamento – sostengono i legali della difesa – sarebbe stata bloccata dalla stessa finanziaria a seguito di attività di ‘diligence’ compiuta sul profilo finanziario di Alì Turki.

Lo stesso broker si sarebbe offerto di restituire la polizza da un milione e 150mila euro: somma che l’arabo tuttavia non avrebbe mai reclamato. L’altro filone dell’inchiesta, nel quale Pelliccioni non è coinvolto, riguarda invece l’acquisto, anche questo mai concretizzatosi, di alcune auto superlusso, come Rolls Royce, Maserati e Bentley, per un valore superiore al milione di euro, per le quali Turkì e un altro straniero avrebbero sborsato sostanziosi anticipi. Anche in questo caso tuttavia il giudice ha pronunciato una sentenza di assoluzione.