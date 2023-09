Pelliccioni e boutique Lappi. Due storie di successo

La ditta “F.lli Pelliccioni”, del Villaggio Primo Maggio e la “Boutique Lappi”, di Torre Pedrera, sono le ultime due attività che entrano nel prestigioso elenco delle Botteghe storiche del Comune di Rimini.

La storia della “Boutique Lappi” inizia nel 1942, in via Tolmetta a Torre Pedrera, a pochi metri da dove poi, nel 1948, l’attività si trasferisce e vi rimane fino ad oggi. Uno dei primi negozi della riviera che ha rappresentato un punto di ritrovo per i residenti di Torre Pedrera e che è riuscito a conservare le sue caratteristiche fin dal primo dopoguerra, come dimostrano anche tante cartoline storiche del tempo.

Attualmente l’attività è gestita da Lappi Raffaella (figlia di Tonino e Stefania) che ha deciso di portare avanti la tradizione di famiglia e ottenere la prestigiosa iscrizione come 79ª Bottega storica del Comune di Rimini.

L’altra importante Bottega storica, che da qualche giorno occupa il 78° posto nel prestigioso albo comunale, è la ditta F.lli Pelliccioni s.n.c.. Un bellissimo esempio di imprenditoria familiare, che nasce a Rimini nel 1959 e, da tre generazioni, segue la strada della produzione di arredamenti e porte su misura per conto di aziende e privati.

Il laboratorio artigianale di produzione mobili, nasce nel 1959 col nome di “mobilificio Pelliccioni”, con i fratelli Ezio e Antonino, che imparano il mestiere da papà Paolo, che decide di mettersi in proprio dopo anni di esperienza acquisita in imprese conosciute del territorio, come ‘Babbi’ e ‘Olivieri’. Nel 1967 l’azienda si trasferisce nell’attuale sede di Via Ticino 7 e coinvolge anche i figli Paolo e Loris che decidono di affiancare il papà e lo zio nell’avventura imprenditoriale di famiglia. Oggi il marchio Pelliccioni firma importanti arredamenti per banche, uffici, alberghi, realizzando arredamenti completi o singoli mobili.