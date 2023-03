Pellicole d’autore e per i bambini al cinema Astra

Film per bambini e ragazzi oggi alle 17 all’Astra, cinema d’autore martedì sera. Oggi sul grande schermo Argonuts – Missione Olimpo, viaggio mitico in compagnia dell’avventurosa topolina Pixi e del suo compagno, il gatto Sam. Martedì sera l’ultimo film del regista Pietro Marcello, Le vele scarlatte, racconto popolare e favolistico ambientato tra le due guerre. Domenica 12 altro titolo di produzione francese, Una relazione passeggera di Emmanuel Mouret, mentre martedì 14 sarà la volta di A letto con Sartre di Samuel Benchetrit, commedia che gioca con gli stereotipi della mascolinità (nel cast c’è anche Valeria Bruni Tedeschi). Si cambia registro martedì 21 con il dissacrante Franco Maresco e il suo La mafia non è più quella di una volta, premiato all’ultima Mostra di Venezia. Il costo del biglietto intero è di 6 euro, ridotto 4 euro.