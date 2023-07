Pennabilli, 15 migranti accolti in un hotel

Arrivati quindici profughi a Pennabilli, nonostante l’ordinanza anti-migranti del sindaco Mauro Giannini. Il braccio di ferro del primo cittadino pennese con la Prefettura sembra essersi concluso giovedì con l’arrivo definitivo dei profughi all’hotel Il Parco. Si tratta principalmente di donne e bambini di origine ivoriana. Massimo il riserbo da parte dei gestori dell’hotel, che preferiscono non commentare. Infuriato invece il sindaco Giannini che, durante l’inaugurazione della mostra Pennabilli Antiquaria, davanti a numerose autorità aveva chiesto ai cittadini di "trovarsi un altro sindaco" nel caso in cui i migranti fossero arrivati a Pennabilli.

Raggiunto al telefono, Giannini sbotta: "Dichiaro la mia contrarietà, non gli do il mio benvenuto. Non sono razzista, io non ce l’ho con i migranti", commenta. Soddisfatto dal canto suo Giorgio Cerisoli, responsabile della cooperativa ‘Il Sorriso’, che ha ottenuto il via libera per accogliere i migranti. "La prefettura ci ha comunicato l’arrivo dei profughi a Bologna da Lampedusa, noi siamo andati a prenderli e li abbiamo sistemati in albergo", spiega Cerisoli aggiungendo di aver comunicato il loro arrivo solo ai carabinieri, ma di non essere stato obbligato a farlo. In totale, si tratta di 15 fra donne, bambini e alcuni adulti, probabilmente i mariti. "È quello che ho chiesto alla prefettura – continua Cerisoli – per avere il minor impatto con la comunità locale".

Cerisoli dice che "non invierà nessuna comunicazione via pec al Comune", ignorando così l’ordinanza del sindaco. "Io seguo le direttive della Prefettura, se ci sarà da informare il sindaco, a questo ci penseranno loro, penso che si siano già chiariti", dichiara il responsabile della cooperativa. Ma il sindaco Giannini non si ferma e annuncia che convocherà il consiglio comunale martedì prossimo. "In consiglio si voterà che noi siamo contrari ai migranti, la cittadinanza deve sapere", ribadisce Giannini. E l’ordine del giorno riporta: "Disapprovazione all’accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel Comune di Pennabilli". "Un ordine del giorno in cui ancora si parla di razza è abbastanza inquietante, sono termini folli come sempre", ha chiosato Francesca Arcangeli, consigliera comunale di minoranza di Orizzonte Comune.