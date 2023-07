Pennabilli, altra grana: il bilancio bocciato dalla Corte dei conti

Martedì scorso, durante l’infuocato consiglio comunale segnato dalle proteste contro l’ordine dei giorno su profughi, la notizia era passata un po’ sotto gamba. Ma è in quella stessa seduta che l’amministrazione di Pennabilli ha approvato anche l’atto di "salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale e esercizio finanziario 2023". "Un atto dovuto", spiega lo stesso sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, dopo che la Corte dei conti ha sonoramente bocciato i conti dell’amministrazione pennese.

Nel dettaglio, la Corte dei conti ha accertato "una situazione di inattendibilità delle risultanze di bilancio, nonché una grave compromissione degli equilibri del bilancio stesso". L’organo inoltre ha ravvisato altri elementi di criticità come "l’elevata incidenza di alcuni residui attivi non ricossi", nonché "la mancanza di un cronoprogramma di spesa". E sottolinea problematiche in tema di "tracciabilità, perimetrazione, cronoprogramma e rendicontazione delle opere finanziate dal Pnrr". A ciò si aggiungono richiami per quanto concerne la "conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati". Infine, sotto la lente della Corte c’è anche l’approvazione del rendiconto di bilancio 2021, avvenuta "oltre i termine di legge". Ecco perché l’organo di controllo dei conti pubblica ’invita’ il Comune di Pennabilli a ripristinare la "sana gestione", con maggiore attenzione nell’attività di vigilanza sulla "regolarità contabile, finanziaria ed economico patrimoniale". Tutto questo "nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente". Ma il sindaco di Pennabilli si difende e punta il dito sulla precedente amministrazione. "Si tratta – assicura – di questioni vecchie, che la Corte dei conti chiede di sistemare dagli anni 2014-2015. Anni in cui non ero io ad amministrare. Sono dei controlli ordinari, è cambiato il metodo di contabilizzazione e pertanto ci siamo adeguati e abbiamo ottemperato alle disposizioni".

Andrea G. Cammarata