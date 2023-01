Pennabilli, casa liberata dal sindaco "Ci servono fondi per il maltempo"

Permangono strascichi per l’emergenza maltempo in Appenino. Per via del peso della neve, a Poggio Gattone una quercia secolare è crollata sopra un capannone. Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, si è attivato subito: "La quercia – spiega – è cascata dopo la prima nevicata sopra un vecchio capannone, ma a causa delle dimensioni è stato impossibile intervenire. Il veicolo dei vigili del fuoco era troppo grande, perciò abbiamo preso l’autoscala comunale. Ho liberato il tetto e tagliato i rami più grossi". Interpellato sulle spese comunali legate all’emergenza neve, Giannini risponde che "si tratta di debiti fuori bilancio. Noi quei soldi lì, che ci saranno da spendere alla fine dell’emergenza, non ce li abbiamo. Abbiamo chiesto di ottenere dei fondi straordinari".

Andrea G. Cammarata