Pennabilli diventa il paese dei presepi

Pennabilli paese dei presepi, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco. Oltre a quello sulla Rupe, fra i più grandi d’Italia e allestito da ben 25 anni, quest’anno molti presepi saranno visibili a Villa Maindi e in altre zone tra le più suggestive del paese, con l’impegno degli alunni dell’istituto ’Olivieri’. E ci sarà il presepe animato di Bruno Stefani nel palazzo comunale. Alla vigilia di Natale si svolgerà il presepe vivente. Il 3 dicembre sono in programma poi i laboratori per la realizzazione dei presepi, sotto il loggiato della piazza. Ogni domenica di dicembre non mancheranno i mercatini di Natale. Il 10 dicembre è prevista la corsa dei Babbi natale dedicata a bambini e ragazzi.

a.g.c.