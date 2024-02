Pennabilli, va in scena un secolo di storia

Iniziati, domenica scorsa, i festeggiamenti per i cento anni del Teatro Vittoria di Pennabilli. Le celebrazioni proseguiranno fino al gennaio 2025 con un calendario di spettacoli e concerti ancora in via di definizione. Per l’occasione si è costituito anche un comitato civico. Servirà a documentare un secolo di storia del teatro quattrocentesco che fu costruito, nel 1924, fra gli spazi di Palazzo Fuffi. A spiegarlo è Gigi Mattei dell’associazione Tonino Guerra: "Si tratta di un comitato aperto a tutti coloro che vogliono aderire, raccogliamo fondi per dare vita a una pubblicazione straordinaria con cui ricorderemo i cento anni del teatro Vittoria, ci sono documenti inediti, una lista esaustiva degli spettacoli e degli eventi, le foto e l’annuario. Il teatro – continua Mattei – è dotato di tre ordini di palchi. Aprì al pubblico tra il 16 e il 17 febbraio del 1924. Nel 1922 invece si costituì un comitato di pennesi, ai quali il Comune diede il permesso di costruire il teatro a loro spese con la promessa però di risarcirli".

Soltanto grazie a due abbienti pennesi, il comitato riuscì infine ad ottenere la somma complessiva per completare l’opera. Inedito poi il diario di Guerrini, custode del teatro, che dal 1924 al 1952 giorno per giorno mise su carta tutto ciò che avvenne sul palco e in platea, si parla di "30 anni di precisa cronaca" da inserire nel libro del centenario. Ma il Teatro Vittoria – conclude Gigi Mattei – è anche luogo di cose non teatrali che, a pieno titolo, saranno altrettanto annesse alla pubblicazione, come il giorno delle elezioni del podestà in epoca fascista e quello del primo sindaco eletto democraticamente nel dopoguerra, fino ad arrivare alle proiezioni del cinematografo ambulante con il ‘Maciste umanitario’ e i compleanni di Tonino Guerra (nella foto).

Andrea G. Cammarata