Penne e quaderni donati agli istituti comprensivi

I volontari di Futuro verde hanno partecipato all’iniziativa di Coop alleanza 3.0 ‘Dona la spesa’ per la donazione di materiali scolastici per gli studenti in difficoltà, al supermercato di Bellaria Igea Marina in via Ravenna. Nel corso della giornata sono stati raccolti numerosi oggetti di cancelleria che sono stati consegnati alle direzioni dei due istituti comprensivi presenti nella città di Panzini. Un’iniziativa che mira attraverso la solidarietà cittadina a ridurre le disuguaglianze.