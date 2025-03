"Pensavo solo a farmi del male. A 19 anni la mia vita è ricominciata"

Arianna non lo saprebbe dire quando e perché ha cominciato a star male, non sa quando sono iniziati i suoi momenti di rabbia incontenibile e poi la depressione più feroce. Quello che sa oggi Arianna Piselli, 19 anni, originaria di Cattolica, è che per almeno dieci anni non ha vissuto, anzi ha cercato di morire, e che oggi finalmente all’ospedale di Fermo, nelle Marche, ha trovato la strada per rinascere, una diagnosi sicura e una cura. Arianna e sua madre hanno bisogno di raccontare che uno psichiatra, Alfredo Di Vincenzo, le ha riportate alla vita, dopo anni di strazio, di dolore e di sofferenza: "I miei genitori – dice la ragazza – mi hanno sempre detto che da piccola avevo scoppi di rabbia inspiegabili, che battevo la testa per terra o contro il muro in maniera esagerata. Poi crescendo mi ricordo di aver sopportato episodi di bullismo brutti, prendevano di mira il mio corpo, il mio aspetto e nessun adulto a scuola mi difendeva". Arianna ha una famiglia molto unita, due genitori che la amano, una sorella più grande: "Mi chiedevano sempre del rapporto con i miei ma io con loro non ho mai avuto problemi, alle medie però ho cominciato a farmi del male sempre di più e insieme sono iniziati anche i pellegrinaggi per medici e ospedali. Con i neuropsichiatri sono cominciate anche le cure pesantissime, sono iniziati i problemi di narcolessia, mi addormentavo ovunque. Sono stata un anno intero senza uscire di casa. Stavo malissimo". Alla fine Arianna trova il modo per farsi male in maniera seria: "L’abbiamo portata all’ospedale di Rimini – racconta la mamma – e mi dicevano che dovevamo ricoverarla, che c’era da seguire un protocollo. Arianna ha rifiutato, io ho chiesto aiuto perché sapevo che così sarebbe morta, si è tagliata con il coltello davanti a me, ha sfasciato una nostra macchina, sembrava indemoniata".

La famiglia arriva ad Arezzo, dallo psicologo Giorgio Nardone, che consiglia di consultare Di Vincenzo, a Fermo: "Quando sono arrivata pensavo di non volermi ricoverare – racconta ancora Arianna – poi però lui mi ha accolto in un modo tale che mi sono fidata e da lì è cambiato tutto". I genitori di Arianna si fermano a pregare anche la Madonna di Loreto. Si affidano alla fede. Poi cominciano le cure. "Il dottore ha iniziato prima a disintossicarmi da tutti i farmaci e poi a studiare una cura per me ma non era convinto, ha chiesto altri esami e ha trovato la soluzione grazie ad un elettroencefalogramma e ad una risonanza magnetica: soffro di una epilessia silente, che non sfoga all’esterno ma che provoca i miei comportamenti estremi. Abbiamo trovato il problema". Oggi Arianna è rinata, è tornata a Cattolica e ha ripreso a studiare, a vedere gli amici, a sognare con la bellezza dei suoi 19 anni: "Vorrei diventare veterinaria. Ci sono medici con un cuore grande. La mia storia dice questo".

Angelica Malvatani