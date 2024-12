Pensionata investita mentre attraversa. È grave al Bufalini

Si trova ricoverata in medicina d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena la signora di 84 anni che martedì ntorno alle 18 circa è stata investita a Viserba, all’incrocio tra le vie Sacramora e Palotta. Qui secondo le ricostruzioni dell’accaduto la signora stava attraversando sulle strisce pedonali quando un ragazzo alla guida di una Fiat Punto non si sarebbe accorto della presenza dell’anziana in strada e l’ha centrata in pieno. La donna è così caduta rovinosamente sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provveduto a stabilizzarla e trasferirla successivamente al nosocomio cesenate con il codice di massima gravità.