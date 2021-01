C’è una un’altra fetta dell’"economia" che si è organizzata per sopravvivere. E’ quella sotterranea della prostituzione, dove ad aiutare le lucciole a pagare spese e bollette sono i pensionati. Quasi ognuna di loro ha infatti un santo protettore che pensa a integrare quei pochi soldi che riescono a mettere insieme. In tempi di Covid anche la gente del marciapiede vive tempi duri. Le ragazze, in gran parte romene, stanno mettendo in atto tutti gli stratagemmi possibili per non rinunciare ai pochi clienti rimasti. Tutte ormai lavorano in casa, riuscendo ad attingere a chi frequentano da...

C’è una un’altra fetta dell’"economia" che si è organizzata per sopravvivere. E’ quella sotterranea della prostituzione, dove ad aiutare le lucciole a pagare spese e bollette sono i pensionati. Quasi ognuna di loro ha infatti un santo protettore che pensa a integrare quei pochi soldi che riescono a mettere insieme.

In tempi di Covid anche la gente del marciapiede vive tempi duri. Le ragazze, in gran parte romene, stanno mettendo in atto tutti gli stratagemmi possibili per non rinunciare ai pochi clienti rimasti. Tutte ormai lavorano in casa, riuscendo ad attingere a chi frequentano da anni. In gran parte si tratta di pensionati, che nonostante le restrizioni e il lockdown, riescono in qualche modo a raggiungere l’abitazione della prostituta. Quasi tutti, raccontano, ce la fanno a passare indenni, ma anche quelli che sono stati fermati la notte dalle forze dell’ordine, si sono limitati a pagare la multa senza fiatare, guardandosi bene dal dire dove erano diretti. Un modo invece per raccattare clienti nuovi è sempre la strada, dicono le ragazze, usando però un escamotage.

Si piazzano sul marciapiede nel pomeriggio e certo non con l’aria di chi deve adescare. Ma quelli che sono soliti andare a lucciole hanno l’occhio clinico. Il cliente parcheggia quindi l’auto poco distante dalla ragazza che ha adocchiato, poi si mette a camminare come uno qualsiasi che si sta facendo una passeggiata. Così arriva accanto alla giovane, la quale gli passa il biglietto con il numero di telefono o scambiano due parole veloci per mettersi d’accordo, e darsi appuntamento nell’appartamento di lei. Pur si raggiungere lo scopo, non sono pochi i riminesi che sfidano la zona rossa.

Ma, raccontano, mettere insieme il pranzo con la cena è comunque un’impreda. Sono giovani lucciole romene che hanno da mantenere di solito il fidanzato nullafacente e pensare anche a mandare qualche soldo alla famiglia in Romania. Con quello che guadagnano non riuscirebbero nemmeno a pagare l’affitto. E allora vengono loro in soccorso, appunto, i clienti più affezionati. Pensionati con cui hanno rapporti da anni, e che non si fanno problemi ad allungare loro dei soldi per aiutarle nelle spese. L’avvocato Massimiliano Orrù che rappresenta molte delle prostitute romene, conferma. "Ognuna di loro ha qualche cliente che le aiuta mi dicono, diversamente non riuscirebbero a campare". Convincerli a dare loro una piccola parte della pensione non è difficile: raccontano della famiglia da mantenere, fanno qualche lacrimuccia e offrono quello che hanno. E il pensionato non si fa problemi ad aprire il portafoglio per contribuire ad affitto e bollette".

A riprendere il ‘mestiere’ a domicilio anche alcune delle entreneuse che lavoravano invece nei night ora chiusi dal virus. Quelle in regola lo erano per poche ore e sono in cassa integrazione con quattro soldi, poi c’erano quelle in nero. Nell’ambiente si sa che anche loro sono tornate al vecchio mestiere, e hanno aperto le porte di casa ai clienti.

al.na.