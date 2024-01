Pensionati, patto tra il Titano e Rimini

"È fortuna ed è motivo di orgoglio che a San Marino vivano le persone più longeve al mondo. Peccato però che proprio alcune di queste persone che hanno contribuito a fare grande la Repubblica, si trovino in una condizione di grave fragilità". Di questo si è discusso nella sede dell’Usl, ieri mattina, durante l’incontro tra il segretario generale, Francesca Busignani, il segretario della Federazione dei pensionati Luigi Maria Belisardi e una delegazione della Uil di Rimini composta dal segretario provinciale pensionati Rimini Antonello Cimatti e da Giuseppina Morolli, segretario generale della Uil a Rimini. "L’obiettivo principe dell’incontro – ha sottolineato Belisardi – è stato quello di prendere in esame a 360 gradi i problemi che assillano i pensionati, cercando insieme le strategie possibili per venire fuori da questo buio tunnel".