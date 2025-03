Pensionati, Toni nuovo segretario

Diego Moretti è stato eletto nuovo segretario della Federazione costruzioni e servizi, Ivan Toni ed Elio Pozzi sono rispettivamente segretario e presidente della Federazione Pensionati. Tempo di rinnovo delle cariche in casa Cdls. Il Direttivo della Fucs ha eletto Moretti, in precedenza funzionario a tempo pieno della Federazione dal 2012. Prende il posto di Stéphane Colombari, che ha ricoperto questo incarico dal 2021. Quali funzionari sono stati confermati Matteo Missiroli e Carlotta Antonelli. Per quel che riguarda la Federazione pensionati "si è registrato – spiegano dal sindacato parlando del nuovo consiglio direttivo – un significativo rinnovamento e anche un certo ‘ringiovanimento’. È sempre molto nutrita la presenza delle donne, 9 su 18 membri, esattamente il 50%, com’è ormai nella tradizione della Federazione". Il direttivo ha ribadito "la necessità monitorare la riforma pensionistica, che va rivista necessariamente per quanto riguarda la perdita del potere di acquisto valutabile intorno al 16%". La Fups chiede anche che venga riposta "una attenzione particolare verso le tariffe energetiche, al fine di tutelare le categorie sociali più fragili e in generale l’intera cittadinanza".