Pensionato derubato Agente fuori servizio insegue e cattura la ladra dell’autobus

Mauro ’la Legge’ colpisce ancora. Mauro al secolo è Mauro Vagnini, agente della polizia penitenziaria riminese che dal 2007 a oggi, in 16 anni si è guadagnato la fama di "incubo dei borseggiatori". Un titolo conseguito a suon di borseggiatori catturati, tra quelli che affollano la Riviera e dei quali l’agente Vagnini è stato capace di fermarne la bellezza di 167. L’ultimo, in ordine di tempo, lo scorso weekend, quando l’agente Vagnini si trovava fuori servizio alla fermata del bus 11 in piazzale Tripoli. Una semplice coincidenza che proprio da quel bus tanto vituperato per la nomea che lo circonda stesse scendendo una donna, 43enne bosniaca, con ancora tra le mani il portafoglio rubato un secondo prima a un passeggero del bus.

Un’occhiata, tanto è bastato alla 43enne per capire di essere ’spacciata’. "Oddio, Mauro no...", avrebbe esclamato la borseggiatrice una volta trovatasi di fronte l’agente della polizia penitenziaria. D’altronde "molti borseggiatori sono ormai volti noti per me", ammette Vagnini. Una conoscenza reciproca, preludio per la borseggiatrice di un epilogo già scritto. "Ho fatto l’occhio ai ladri degli autobus o del mercato. Hanno sempre qualcosa, un dettaglio nell’abbigliamento o nel modo di fare che sia chiaro segnale della loro vera natura – spiega Mauro Vagnini –. E così è stato anche venerdì scorso". La 43enne, nota appunto all’agente, alla vista di Vagnini ha perciò tentato di fuggire dandosela a gambe assieme ai suoi due complici – un uomo e una donna – e durante la fuga la 43enne ha anche gettato alle spalle la refurtiva del furto appena compiuto, cercando di frenare l’inseguimento dell’agente fuori servizio.

Ma la fuga è stata breve. L’agente Vagnini è infatti riuscito a bloccare e catturare la malvivente dopo un centinaio di metri, prima di consegnarla ai carabinieri, che l’hanno poi denunciata a piede libero. All’agente-eroe non è poi rimasto che riconsegnare il bottino trafugato dalla borseggiatrice sul bus al legittimo proprietario. Il portafoglio sottratto, infatti, è risultato essere di proprietà di un anziano turista bolognese di 78 anni, in vacanza a Rimini, che poco prima del furto aveva prelevato una cospicua somma di 600 euro per saldare un conto per una riparazione. Il pensionato, rintracciato poco dopo da Vagnini, non ha mancato di ringraziare le forze dell’ordine e in particolare l’agente della polizia penitenziaria, prima di presentarsi dai carabinieri e formalizzare la querela verso la 43enne. Niente da fare invece per i due complici, sfuggiti alla cattura.

Francesco Zuppiroli