Pensionato di 80 anni muore investito

È Vittorio Bernardini, la vittima dell’incidente stradale avvenuto fuori regione, nel Pesarese. Bernardini è stato travolto e ucciso mentre a piedi stava attraversando la Superstrada di Pesaro a poche decine di metri di distanza dall’uscita di Fossombrone. Lungo quella stada macchiata del sangue dell’80enne di Santarcangelo, che abitava solo nella sua casa nella frazione di Montalbano. Una persona riservata, Vittorio, che a bordo del proprio Land Rover Defender stava percorrendo domenica pomeriggio, alle 18 circa, la Superstrada nella provincia marchigiana.

È stato però a causa di quello che le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno dedotto essere un problema di carburante – con il serbatoio dell’auto di Bernardini ritrovato a secco – che l’80enne santarcangiolese potrebbe aver abbandonato il proprio veicolo a bordo strada per poi cercare di attraversare la carreggiata a piedi. Dal momento che di là dalla Superstrada in quel punto si trova un distributore di carburante dell’Agip.

Un possibile attraversamento per Bernardini, che per certo stava camminando lungo l’arteria stradale, risultato però fatale. L’uomo è stato investito da un Land Rover Evoque con a bordo marito e moglie, che viaggiavano verso monte lungo la Superstrada pesarese. Un impatto fatale, per l’80enne di robusta corporatura che tuttavia è morto sul colpo avendo sbattuto violentemente la testa.

La famiglia a bordo dell’automobile che lo ha investito – secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada arrivati sul posto assieme ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco – non si sarebbe immediatamente resa conto di avere travolto una persona. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’automobilista alla guida dell’Evoque ha sentito solo un forte colpo al paraurti del veicolo. Da lì lo stop alla prima piazzola di sicurezza e il ritorno sui propri passi per capire cosa fosse successo. Pochi metri e quell’orrore davanti agli occhi. Una scarpa in mezzo alla strada. Da qui è partita la telefonata al 112 e 118, con i soccorsi che sul posto hanno poi rintracciato, setacciando l’area, il corpo ormai cadavere di Vittorio Bernardini. Il corpo dell’80enne è stato quindi trasportato all’obitorio di Fano dove è stato in un secondo momento riconosciuto dal figlio.

A seguito dell’investimento mortale ora spetterà alla Procura di Pesaro la valutazione per l’apertura di un fascicolo di indagine per il reato di omicidio stradale.