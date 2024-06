Pensionato scomparso. Appello social

E’ scomparso lunedì mattina Giancarlo Pari, riminese di 77 anni, alto 165 centimetri. L’uomo, ex ferroviere in pensione, vive con la moglie in città. Lunedì i due erano usciti insieme per andare a fare una visita medica, ma all’uscita i due si sono separati quando l’uomo sarebbe andato verso la tabaccheria di famiglia salvo poi far perdere le proprie tracce. Erano circa le 9.30 quando c’è stato l’ultimo avvistamento. Da allora i familiari non hanno più avuto sue notizie e hanno lanciato un appello attraverso ogni canale per ritrovarlo poiché temono che possa essere in difficoltà poiché avrebbe problemi di salute. Chi lo avesse visto può contattare le forze dell’ordine.