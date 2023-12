Pensionato travolto dall’Ape car. Morto dopo cinque giorni, identificato il pirata della strada

Identificato dalla polizia locale di Rimini il conducente dell’Ape Piaggio che in via Chiabrera, il 1° dicembre scorso, ha investito il 93enne Gabriele Mariotti, deceduto dopo cinque giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena. Si tratta, stando a quanto emerso, di un cittadino straniero di mezza età. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, in quando dopo aver causato l’incidente si sarebbe in un primo momento fermato per poi ripartire e allontanarsi dal luogo dell’impatto. Sull’episodio la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo e le indagini sono state affidate agli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e di ricostruire in maniera dettagliata la dinamica.

Le condizioni di Mariotti sono apparse estremamente critiche fin dal primo istante, vista anche la sua età avanzata. Il 93enne era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cesena, dove per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte a seguito dei traumi riportati nella collisione. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma alla fine per il pensionato riminese non c’è stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione, il pomeriggio del 1° dicembre Mariotti stava facendo rientro nella casa di famiglia, che si trova non lontano da via Chiabrera.Il 93enne era appena uscito dalla chiesa di Bellariva, dove si era recato per partecipare alla messa, quando nell’attraversare la strada è stato travolto e scaraventato a terra dall’Ape. Non è chiaro se all’origine dello scontro ci sia stata una disattenzione del conducente o eventualmente una manovra azzardata. Stando a quanto emerso, tuttavia, dopo aver arrestato la marcia, l’investitore successivamente si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, anche se su questo punto sono ancora in corso le verifiche da parte del personale della polizia locale. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118 e le pattuglie dei vigili. Un’altra tragedia sulle strade di Rimini, avvenuta il giorno prima di quella costata la vita a Bruna Cavalli, la 31enne che il 2 dicembre è stata investita da un’auto sulla Statale 16, all’altezza del Mondo Convenienza, e di cui nei giorni scorsi sono stati celebrati i funerali. Bruna era morta sul colpo, mentre l’amica 21enne che si trovava con lei è rimasta ferita.