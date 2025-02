Pensionato trovato morto in un pozzetto

È stato ritrovato a testa in giù, intorno alle 16 di ieri. Infilato con mezzo busto dentro al pozzetto a uso domestico che si trovava nel giardino di casa sua a Villagrande di Montecopiolo, sulla provinciale Leontina. Qui ieri pomeriggio è stato ritrovato così e senza vita Pio Contadini, pensionato 85enne del posto.

L’anziano, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria, intervenuti immediatamente sul posto, stava lavorando nel giardino di casa nel paesello dell’Appennino riminese. Il classe 1940 stando a quanto ricostruito stava sistemando il terreno attorno ad una aiuola e appunto pulendo la bocca del pozzetto adiacente, quando molto probabilmente è stato colpito da un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

La pista della morte naturale per malore è infatti al momento la più accreditata rispetto all’incidente domestico, mentre in serata sul posto, proprio per verificare questo aspetto, si è recato anche il medico legale e dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria, che non dovrebbe disporre comunque l’autopsia sul corpo dell’85enne deceduto a Montecopiolo.

Pio Contadini a seguito del probabile infarto fulminante è infatti caduto di testa nel pozzetto aperto e lì è rimasto, con mezzo busto all’esterno, sino a quando non è stato ritrovato già privo di sensi e sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo si sono così precipitati i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Ma purtroppo a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimare l’85enne. A Villagrande di Montecopiolo sono dunque arrivati anche i carabinieri della compagnia di Novafeltria, che dell’accaduto hanno subito informato il pm di turno.

f.z.