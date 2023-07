"Pensione completa addio, scelta sbagliata"

Si fa rovente il clima tra albergatori ed amministrazione comunale di Cattolica dopo l’attacco dei primi nei confronti delle manifestazioni di giugno e del Mystfest in particolare, che secondo gli operatori cattolichini, non garantirebbe più grandi potenzialità in termini di arrivi e presenze turistiche. Ora il vicesindaco Alessandro Belluzzi, con delega al Turismo, difende la manifestazione arrivata al suo 50esimo anno di vita e la settimana di eventi. Punta, invece, il dito su alcune scelte degli operatori, come la trasformazione di circa una ventina di strutture alberghiere proprio quest’anno in bed and breakfast rinunciando alla pensione completa. "Vorrei ribadire che a fine stagione nel tavolo di lavoroconfronto tra amministrazione comunale e categorie – dice Belluzzi – torneremo certamente a discutere degli eventi ma credo che sia importante valutare anche l’impatto che ha avuto sulla nostra economia locale la scelta di diversi alberghi, anche importanti dal punto di vista del numero delle camere, di passare dalla pensione completa al solo soggiorno e prima colazione. Un tema non di poco conto per una città come la nostra e che l’associazione albergatori dovrebbe tenere a mente, perché è innegabile che questa scelta, sempre più numerosa a Cattolica, ha delle ripercussioni soprattutto sul fronte dell’accoglienza dei gruppi organizzati che rientrano anche nel turismo sportivo. Mi spiego meglio: i gruppi sportivi scelgono una località anche per la proposta di pensione completa che offre nelle sue strutture e se questo non accade i gruppi scelgono altre mete". Poi difende il Mystfest: "Per quanto riguarda la presa di posizione sul Mysfest da parte del presidente degli albergatori Massimo Cavalieri – continua Belluzzi – non sono assolutamente d’accordo. Il Mysfest è strategico innanzitutto perché fa bene alla mente e al cuore di chi lo frequenta grazie ad un palinsesto di altissimo livello. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il collega Vaccarini, la direttrice Salvetti e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione della 50esima edizione. Anche in passato è stato evidenziato come vi siano iniziative che molto probabilmente non danno risultati nell’immediato, ma servono a posizionare una località turistica nella folta concorrenza del turismo balneare. E il Mystfest per Cattolica certamente rientra in questo solco. Senza il Mystfest Cattolica avrebbe un indice di notorietà, soprattutto in Europa, molto, ma molto più basso e un’identità assai vaga".

Luca Pizzagalli