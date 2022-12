Rimini, il cane Pepe a 15 anni ha trovato una nuova famiglia

Pepe a 15 anni ha trovato una nuova famiglia

Pepe ha 15 anni. Assomiglia a un cane pastore tedesco. E’ anziano e per lui si temeva che la fine dei giorni arrivasse in un box del canile. Ed invece da Roma è partita una famiglia che ha voluto adottarlo, anche se con Pepe non potrà condividere tanto tempo. E’ una delle storie che si vivono al canile Stefano Cerni di Rimini dove quest’anno sono entrati 126 cani di cui 18 per rinunce di proprietà. Il totale delle adozioni nel 2022 è arrivato a 66. Oggi ci sono al canile 47 quattrozampe più 9 nella struttura di Vallecchio. Numeri migliori rispetto all’anno precedente quando gli ingressi erano stati 141 e le adozioni 57. Dopo la pandemia sono aumentate le adozioni, e per i cani è la seconda possibilità che diventa realtà. E’ accaduto anche ad Aron, un doberman entrato in canile dopo casi di morsicatura. E’ stato affiancato a un insegnate cinofilo dello Stefano Cerni ed oggi è stato accolto da una famiglia che lo gestisce senza alcuna difficoltà. Ha avuto una seconda opportunità anche Kora, una meticcia schiva e diffidente. Per tanto tempo non ha trovato qualcuno che la volesse, ma poi si è affacciata una nuova famiglia che l’ha voluta con sé. Oggi Kora vive serena con la propria padrona e la compagnia di un gatto e di un cane.