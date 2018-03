Rimini, 25 marzo 2018 - Scambia l’albergatore per un ladro e lo acceca con il peperoncino. Un equivoco che ha infilato una impiegata di banca riminese in un incubo giudiziario da cui non si è ancora svegliata. Perché nonostante l’albergatore, compreso l’errore di persona, non l’abbia denunciata, la polizia di Montecatini l’ha accusata invece di lesioni aggravate dall’uso di arma impropria. Come se non bastasse, due giorni fa con una sentenza che ha dell’incredibile, il giudice di Pistoia l’ha condannata a un anno e nove mesi di carcere (pena sospesa), neanche fosse una spacciatrice di professione. Una storia kafkiana e Il suo difensore, Stefano Caroli, annuncia che non aspetterà nemmeno la motivazione della sentenza e presenterà appello seduta stante.

Cosa è successo a Montecatini?

"Era il maggio del 2015, ero andata in Toscana per una vacanza alle Terme e avevo preso alloggio in un hotel. Finita la settimana, la sera prima avevo saldato il conto e chiesto di pagare un extra per trattenermi un’ora in più la mattina dopo. L’albergatore aveva detto che non c’erano problemi".

La mattina dopo?

"Ho ricevuto una telefonata in camera, dove mi chiedevano di lasciare la stanza, ho risposto che il tempo di prepararmi e sarei uscita. Quindi sono andata in bagno, ho chiuso la porta e ho cominciato a lavarmi i denti. Improvvisamente ho sentito un gran trambusto provenire dalla camera".

E chi era?

"Sono uscita dal bagno e mi sono trovata di fronte a uno sconosciuto con le mie valigie in mano che le stava buttando fuori. D’istinto ho pensato a un malintenzionato, ho afferrato il portachiavi della macchina dove c’era attaccato lo spray al peperoncino, comprato in farmacia, e ho spruzzato. E’ successo il finimondo, eravamo tutti e due acceccati".

Poi che cosa ha fatto?

"Ho chiamato la polizia e anche il pronto soccorso, nel frattempo però si è chiarito l’equivoco. La persona in questione era un altro socio dell’hotel che io però non avevo mai visto. Era salito e aveva aperto la porta della stanza con il passepartout e mi stava portando fuori le valigie. Io non potevo saperlo, si è trattato di un terribile errore. La polizia mi ha portato in caserma, dove mi hanno tenuto due-tre ore, poi mi hanno fatto firmare un verbale. Nella mia ingenuità pensavo fosse finita lì, in fondo non avevo fatto niente di male, si era trattato di solo di uno sbaglio".

E invece?

"E invece mi sono ritrovata sotto processo con questa accusa assurda. Ma la cosa terribile è stata la sentenza del giudice: un anno e nove mesi. Non riuscivo a crederci, pensavo di trovarmi in una storia surreale, questa storia mi ha gettato nello sconforto. Credo che la giustizia sia veramente assurda, o almeno lo è stata con me".