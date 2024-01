Peppe Servillo in Marcovaldo: "Il mio omaggio a Italo Calvino"

Al Teatro Astra di Bellaria - Igea Marina si riaccendono i riflettori con un omaggio a Italo Calvino. In scena stasera alle 21 Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel, accompagnato da Cristiano Califano alla chitarra nel suo Marcovaldo, reading di parole e musica di Aida StudioProduzioni con il coordinamento artistico di Elena Marazzita. Come si presenta lo spettacolo?

"È una lettura partecipata, un reading accompagnato dalla chitarra. Proporremo tre momenti musicali adatti al corpo centrale, formato dalle letture a secco delle favole di Marcovaldo. La serata si fonda sulla loro lettura per celebrare il centenario della nascita del grande scrittore. Ho avuto la presunzione di presentare delle canzoni a lato della lettura, perché Calvino nella sua carriera si è anche dedicato alla canzone popolare, con altri artisti fondò il gruppo del Cantacronache che aveva l’ambizione di riformare la canzone popolare italiana".

Che brani ha inserito nel Marcovaldo?

"Scherzi d’affitto, Cuore grammatico e La conversazione tratti da Opplà, disco più importante del repertorio degli Avion. Risale al periodo in cui fui affascinato dalle Letture americane di Calvino".

Quali novelle ha scelto?

"Le prime cinque, nella sequenza scelta da Calvino. Riguardano l’episodio della panchina, le vespe e gli uccelli, racconti che illustrano la relazione tra la città e Marcovaldo. Quest’uomo, di evidenti origini semplici, si reca in città con una famiglia numerosa da dover mantenere e lo fa con un lavoro di manovale semplice. Marcovaldo di fronte alle sconfitte non si amareggia e riesce sempre a ricominciare da capo. Calvino con grande leggerezza ci porta in una grande profondità di temi, che riguardano soprattutto le relazioni fra uomo e società, uomo e città".

Appuntamento ora a Bellaria.

"Sono stato qua molti anni fa per un festival di cinema, un’esperienza molto bella. Bellaria, come il resto della Romagna è molto viva. È una grande città estesa dove c’è proporzione tra l’occupazione del territorio e la presenza umana".

Oltre al Marcovaldo cos’ha in ballo?

"Nei prossimi mesi sarò impegnato nella serie televisiva Il commissario Ricciardi".

Con gli Avion che farà?

"La prossima estate riprenderemo il concerto col Conservatorio di Pescara diretto dal maestro Angelo Valori con il quale la scorsa estate abbiamo tenuto tre concerti".

ni. co.