Peppone si è messo la tonaca

Carlo Andrea Barnabè

Sarebbe facile liquidarla tirando in ballo Guareschi. Anche se a Pennabilli nessuno può sospettare che ‘Peppone’ sia mai stato comunista. Mauro Giannini è semmai convinto di essere uno e trino, potere temporale e spirituale in un’unica persona. La vicenda della benedizione negata è lo specchio di quest’Italia senza più punti di riferimento: la preside barricadera, il sindaco tutto Dio, patria e famiglia. Si salva il parroco, che ha fatto solo il suo mestiere. Il sacro sconfina nel profano, e viceversa. Basterebbe invece che ognuno facesse bene il suo: la politica fuori dalla scuola, le ordinanze per le cose serie.