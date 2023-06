Per 33 ragazzi dell’istituto ’Tonino Guerra’ arriva l’agognata qualifica di cuochi e baristi

Giovani cuochi, camerieri e baristi crescono. Sono ben 33 i ragazzi dell’istituto Tonino Guerra che, in questi giorni, hanno ottenuto la qualifica professionale in operatore della ristorazione. La scuola di Novafeltria ha infatti aderito al sistema regionale di istruzione e formazione professionale, la quale prevede alla fine del terzo anno la qualifica professionale. "Si tratta – spiegano dalla scuola – di un’opportunità unica per i ragazzi, che non interrompe però il percorso di studi per conseguire il diploma in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera". Ma intanto la qualifica permetterà ai ragazzi di poter già fare le prime esperienze lavorative nei settori di cucina e sala-bar.