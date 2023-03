"Per 70 centesimi una multa da 67 euro"

Per una differenza di 70 centesimi si becca una multa di 67 euro. A raccontare quanto accaduto alla figlia sul Metromare è stato Luca Dominici: in poco tempo la pagina social ha ospitato più di un centinaio di commenti, tutti a favore di chi ha subito la sanzione. Partiamo dai fatti. "Di solito mia figlia va all’università in treno, ma non essendoci all’orario desiderato ha optato per il Metromare. Acquista il biglietto e sale in un bus affollato. Ad un certo punto salgono i controllori, sono ben tre. Nonostante siano in tre comincia il fuggi fuggi. C’è chi si sposta, chi scende appena il mezzo si ferma. I controllori ‘non accorgendosi’ del fuggi fuggi vanno da Alice a chiedere il biglietto obliterato che lei mostra in tutta serenità". Fin qui tutto bene, ma uno dei controllori fa notare che "il biglietto obliterato è da 1,50 euro per 60 minuti, mentre andava acquistato quello da 2,20 euro per 75 minuti". La giovane cade dalle nuvole, e si scusa spiegando che il Trc non lo prende mai. "Quindi chiede di pagare la differenza". Ma il controllore "si mostra intransigente, spiega che la differenza non è possibile pagarla, ed è invece prevista una sanzione". La ragazza ripete le scuse, ma dice anche che è un’ingiustizia e il controllore le risponde: "Lei ha sbagliato e le facciamo la multa". Questi i fatti stando al racconto di Dominici. La sanzione è stata pagata, ma il padre pone una questione che va al di là della stretta applicazione del regolamento. "Dove sta il buonsenso? Sarei curioso di sapere come si sarebbero comportati i controllori se al posto di mia figlia ci fosse stata la loro. Se qualche dirigente pagato per dirigere il servizio vuole prendere spunto per rivedere le cose e magari il modus operandi dei controllori credo faccia una bella cosa". Nel fiume di commenti non è mancato il richiamo ai turisti. "Non se ne può più, è capitato anche a tanti turisti".

a. ol.